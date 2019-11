Maltempo: Pianta di grosse dimensioni frana sulla Valdengo-Piatto, strada chiusa al traffico FOTO

Ancora disagi alla viabilità a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Poco fa, sulla strada che da Valdengo conduce a Piatto, in prossimità del ristorante Il Vecchio Mulino, una pianta di grosse dimensioni è franata a terra occupando tutta la carreggiata. Sul posto i carabinieri e il coordinamento provinciale degli Aib che sta procedendo al taglio dell'albero per il ripristino della circolazione. Al momento la strada è chiusa al traffico e lo rimarrà per molte ore.

A Masserano, invece, la SP 232 per Casapinta è stata chiusa per una frana mentre sono comparse alcune buche all'uscita della Superstrada. Qui, il personale della Provincia sta intervenendo per chiuderle. Buche anche nei territori di Brusnengo e Curino mentre pare che a Salussola la strada di via Marconi sia a rischio smottamento. Infine, i vigili del fuoco sono intervenuti tra Sostegno e Villa del Bosco per una pianta caduta su una casa disabitata danneggiando parte del tetto. L'arbusto è stato rimosso.