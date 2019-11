Incidente a Mongrando, auto finisce in mezzo alla rotonda. Bambina in ospedale FOTO

Giornata di incidenti sulle strade biellesi. Poco fa, nella tarda mattinata di oggi 23 novembre, un'Audi A1 e una Mercedes Classe A si sono scontrate all'altezza della rotonda sulla strada che da Mongrando porta a Settimo Vittone. L'Audi, condotta da un uomo di cui non sono ancora note le generalità, è finita in mezzo alla rotonda. Nessuno dei conducenti è rimasto ferito ma una bambina, passeggera della Mercedes guidata dalla mamma, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Ad intervenire insieme al 118 due pattuglie dei carabinieri, che hanno regolato la viabilità e si sono occupati dei rilievi. Saranno loro a stabilire cause e dinamiche dell'accaduto.