Gaglianico: Pozzo di raccolta acqua di concessionaria al limite, Aib evitano il peggio

Solo l'intervento tempestivo delle squadre Aib ha evitato che si allagassero i locali sotterranei di una concessionaria di auto situata a Gaglianico. Poco dopo le 16.30 di oggi, sabato 23 novembre, il pozzo di raccolta dell'acqua era al livello massimo a causa delle intense precipitazioni di queste ore.

Così le due squadre Aib hanno utilizzato le motopompe scongiurando ogni possibile fuoriuscita. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in atto e proseguiranno ancora per un'ora. Nella notte, continueranno i responsabili della concessionaria.