Frane e sassi sulle strade a Pettinengo, Valle San Nicolao e Crevacuore

Primi danni provocati dalle intense e continue precipitazioni di queste ore. Questa notte, poco dopo le 23.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in frazione Pianezze di Pettinengo per una piccola frana che si è riversata sulla strada occupando parte della carreggiata. A Crevacuore, invece, sassi e pietre sono precipitate sulla sede stradale causando qualche disagio alla viabilità.

Infine, alle 7 di questa mattina, una frana di minime dimensioni si è verificata a Valle San Nicolao, in frazione Bertola, dove hanno operato gli uomini del 115 del distaccamento di Cossato per la messa in sicurezza dell'area colpita. Sul posto anche il personale della Provincia che ha transennato il tratto di strada specifico.