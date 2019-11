Cade dal balcone per riparare lo stendino, illeso giovane biellese

Si era messo a cavalcioni sul muretto del balcone per riparare lo stendino ma a causa di un movimento sbagliato è scivolato a terra dal primo piano della palazzina. Questo sarebbe accaduto ad un giovane pakistano residente tra Biella e Mongrando: secondo le ricostruzioni dei militari dell’Arma, intervenuti sul posto, il ragazzo non avrebbe ascoltato i richiami della madre agendo così di testa sua. Fortunatamente il ragazzo non si è fatto nulla e, dopo qualche accertamento in ospedale, è tornato casa sulle proprie gambe riportando qualche livido.