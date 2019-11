Biella: Urto in serata tra due auto alla rotonda di via La Marmora

Per fortuna nessuno è rimasto ferito nell’incidente stradale avvenuto ieri sera, 22 novembre, intorno alle 23, alla rotonda di via La Marmora e via Torino di Biella: a scontrarsi una Fiat Punto ed una Skoda Fabia, con 4 persone a bordo. A causa dell’urto, la seconda auto ha terminato la sua corsa contro i parapedoni mentre l’altro veicolo finiva al centro di via Bertodano. La dinamica è al vaglio della polizia locale di Biella, intervenuta per prima sul luogo del sinistro per i rilievi del caso.