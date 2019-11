Automobile Club Biella, una garanzia per l'automobilista a 360 gradi FOTO

L'ACI trae le sue origini dall'istituzione, nel 1898, dell'Automobile Club di Torino che, nel 1904, divenne Unione Automobilistica Italiana. La fondazione di altri Automobile Club (Firenze, Milano, Genova) ha reso necessaria la costituzione di un unico interlocutore tra Stato ed utente della strada che, senza essere influenzato da interessi settoriali, fosse rappresentativo dell'Italia anche presso le associazioni che già si erano formate all'estero. Il 23 gennaio 1905 nacque così l'Automobile Club d'Italia, ente nazionale con sede temporanea a Torino.

Anche Biella ha la sua storica sede, ormai punto di riferimento per gli automobilisti del territorio. Per conoscerne la storia e le funzionalità, Newsbiella ha incontrato e intervistato il suo presidente, Andrea Gibello.

Che cos'è Aci a livello nazionale?

Aci è un ente pubblico che da sempre si occupa dell'assitenza delle problematiche degli automobilisti. Nata come club rivolto ai possessori di automobili, che allora erano in numero esiguo, si è sempre più sviluppata non solo nei servizi dedicati all'utenza ma anche sulla consulenza nell'ambito della sicurezza stradale e come supporto alle amministrazioni in materia di viabilità.

Quando è nata Aci Biella?

Nel 1913. È stata una delle prime dieci Automobil club nate in Italia, proprio perché sul nostro territorio l'automobile è stata da sempre non solo fonte di esigenza ma anche di passione.

Perché un automobilista deve venire all'Aci?

Perché è un ente pubblico che non ha scopo di lucro ma ha la finalità di dare assistenza attraverso servizi volti a soddisfare le esigenze di tutti coloro che posseggono un'automobile, a 360 gradi: dall'immatricolazione al momento dell'acquisto ai bolli per il mantenimento del veicolo, oltre a tutti i servizi accessori che possono essere il recupero dei punti della patente, il rinnovo della patente, le agevolazioni sulle polizze assicurative. Infine, i servizi relativi alla duplicazione delle patenti e delle patenti internazionali. Il ventaglio di offerte è ampio e completo.

C'è poi una componente, quella sportiva, che si affianca all'utenza normale: anche in questo caso, Aci rilascia le abilitazioni necessarie per poter partecipare alle gare, più o meno competitive, ma comunque sempre riferite all'ambito sportivo.

Come ci si associa all'Aci?

Come Aci Biella abbiamo 3500 soci in continua crescita e il motivo per cui ci si associa è poter usufruire di tutti i servizi che, come abbiamo detto, possono dare soddisfazione nel momento in cui all'automobilista debba servire un riscontro immediato su un'esigenza o una problematica legata alla viabilità, alla mobilità, alla sicurezza stradale e personale, all'uso dei veicolo, all'assistenza dell'automobile e della persona. Si tratta di una doppia assistenza, sia al veicolo sia all'automobilista, a 360 gradi.