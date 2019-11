Stop ai campionati di calcio giovanile e dilettantistico per maltempo

Il maltempo di queste ore ferma il calcio giovanile e dilettantistico regionale. Lo ha comunicato il comitato della Lnd/Figc attraverso una nota stampa che recita: “Si comunica che, visto il protrarsi delle persistenti avverse condizioni atmosferiche che hanno colpito l’intero territorio delle due regioni, considerato che i campi di gioco risultano nella quasi totalità impraticabili e rilevato altresì che le previsioni metereologiche prevedono piogge estese nelle prossime ore, si dispone il rinvio di tutta l’attività ufficiale, regionale e provinciale, sia di Lega Nazionale Dilettanti che di Settore Giovanile e Scolastico (compresa l’attività di base) posta in calendario sabato 23 e domenica 24 novembre. Resta confermata l’attività programmata nella giornata di lunedì 25 novembre per quanto attiene al calcio a cinque. La ripresa dei campionati e tornei è fissata per venerdì 29, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre con le gare non disputate sabato 23 e domenica 24 novembre”.