Panchina rossa a Cossato, il Comune ricorda Deborah Rizzato. Moggio: “Presto intitolata a lei una sala della biblioteca” FOTO

“Per tutti noi è importante inaugurare questa panchina rossa nel cuore della nostra città. Questa cerimonia vogliamo dedicarla alla giovane Deborah Rizzato, nostra concittadina vittima di un inaudito e scellerato episodio di femminicidio che sconvolse tutta la comunità”.

Con queste parole, il primo cittadino di Cossato Enrico Moggio ha ricordato la giovane 25enne, uccisa a coltellate il 22 novembre di 14 anni fa, in occasione del taglio del nastro della nuova panchina rossa, situata all'interno dei giardini di via Repubblica. Una donna assassinata e lasciata senza vita davanti alla fabbrica di Trivero dove lavorava da quell'uomo che per molti anni l'aveva perseguitata fino al tragico epilogo. Questa mattina, buona parte del consiglio comunale si è stretta attorno a lei posando due rosse bianche sotto la pioggia battente.

“Oggi ricordiamo le donne ma anche quei bambini che assistono in prima persona a episodi violenti tra le mura domestiche – spiega Moggio - Dobbiamo fare un salto culturale per debellare questa piaga, infondendo la cultura del rispetto. Il rosso simboleggia il sangue e la violenza. La violenza non è forza ma debolezza. Facciamo sì che l'amore trionfi sempre”. Accanto a lui il presidente del consiglio Mariano Zinno: “Questa è una lodevole iniziativa di tutto il consiglio. Ringrazio chi è intervenuto quest'oggi per prendere parte ad un profondo momento di riflessione”. Concordi anche gli assessori Sonia Borin e Cristina Bernardi: “È importante che questa panchina sorga al centro di Cossato, in piena vista, così da tenere sempre più viva l'attenzione Non bisogna assolutamente abbassare la guardia nei confronti di questo fenomeno. Non è un punto di arrivo ma di svolta: c'è l'idea, infatti, di crearne altre in diversi punti della città”.

Sulla panchina rossa è stata incisa una targa (con impressi il numero verde nazionale e il centro antiviolenza) che recita: “L'Amore non si manifesta picchiando. L'Amore si manifesta solo amando. La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci”. Al termine della cerimonia, il primo cittadino ha annunciato: “Il prossimo mese sarà intitolata a Deborah Rizzato una sala della biblioteca di Cossato”.