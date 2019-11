Maltempo, la Provincia di Biella: “Uscire da casa solo per necessità” VIDEO

Dopo l’Arpa Piemonte, anche la Provincia di Biella ha emesso un comunicato circa il maltempo che recita: “Alle 13 di oggi 23 novembre, conseguentemente alle condizioni meteo che vedono forte intensità delle piogge, la viabilità provinciale presenta svariate criticità, sia in pianura che in collina e montagna. Si segnalano allagamenti vari soprattutto lungo la viabilità di pianura e importanti criticità di carattere idrogeologico nelle zone montane. Tutto il territorio provinciale è costantemente monitorato dal personale provinciale in sinergia con la Protezione Civile e le Forze dell’Ordine.

Il bollettino meteo aggiornato evidenzia un livello di criticità “ROSSO” (massimo livello di allerta) per dissesto idrogeologico e valanghe per le prossime 12 ore, pertanto la situazione sarà in peggioramento per tutto l’arco del pomeriggio fino alla tarda serata di oggi; si consiglia e si raccomanda di uscire solamente per necessità. Considerate le informazioni raccolte dal personale sul territorio si segnala che nel primo pomeriggio saranno valutate le condizioni di percorribilità di alcune strade di montagna che potrebbero venir chiuse; i principali problemi si registrano (sia per criticità idrogeologiche che per pericolo valanghe) lungo la Panoramica Zegna, con il conseguente isolamento della località Bielmonte. La provinciale del Santuario di Graglia è in fase di chiusura, con conseguente isolamento del Santuario. Si raccomanda nuovamente di uscire solo per concrete necessità e di muoversi con prudenza”.