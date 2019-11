Maltempo, la Provincia di Biella avvisa: “Allerta rossa fino alle 13 di domani. Sala operativa aperta tutta la notte”

Novità sul fronte maltempo. Poco fa, la Provincia di Biella ha emanato il seguento comunicato: “Rispetto all’aggiornamento delle 13, si evidenzia il perdurare delle precipitazioni in maniera abbondante ed il conseguente permanere delle condizioni di criticità della viabilità sia in pianura che nelle zone collinari e montane. Si segnalano vari allagamenti, anche con rilevanti quantità di acqua sulla carreggiata, soprattutto nella zona di pianura. Nelle zone collinari e montane permangono criticità di carattere idrogeologico e di pericolo valanghe. Si consiglia e si raccomanda di uscire solo in casi di reale e concreta necessità e di farlo con la massima attenzione e prudenza!

Attualmente si registra qualche sporadica chiusura e l’istituzione di qualche senso unico alternato. Nel complesso si può comunque attualmente parlare di una situazione da monitorare costantemente, lavoro che i tecnici della Provincia, di concerto con la Prefettura e le Forze dell’Ordine, i Comuni e la Protezione Civile stanno portando avanti da questa mattina.

L’allerta livello “ROSSO” permane fino al prossimo bollettino di aggiornamento delle 13 di domani 24 novembre, poi le precipitazioni dovrebbero lentamente attenuarsi. La Sala Operativa della Provincia di Biella è aperta per tutta la notte, fino ad orario da definire nella giornata di domani. In caso di necessità si raccomanda di contattare il numero unico per le emergenze 112 e per situazioni legate alla viabilità di contattare la Sala Operativa della Provincia di Biella al numero 015.8480822".