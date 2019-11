La Provincia seleziona il consigliere di parità

La Provincia di Biella ha indetto una selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla designazione del consigliere (o consigliera) di parità di genere, che sarà successivamente nominato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I candidati, oltre alla maggiore età, l'assenza di condanne penali (che escludano dall’elettorato politico attivo) e di provvedimenti di destituzione dalla Pubblica Amministrazione, non devono essere già stati nominati per due volte alla carica di consigliere di parità, e non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, ineleggibilità, inconferibilità, e incompatibilità con l'incarico secondo la legge.

I candidati devono, inoltre, possedere requisiti di specifica conoscenza sulla normativa in materia di parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, ed una competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, correlate allo svolgimento di attività lavorative di durata non inferiore a due anni presso enti e amministrazioni pubbliche o private.

Le candidature devono essere presentate entro e non oltre le ore 12 del giorno 16 dicembre 2019. La domanda, debitamente firmata, unitamente a curriculum vitae, copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità, e documentazione comprovante il possesso dei titoli e dei requisiti professionali dichiarati, deve essere consegnata a mano all’Amministrazione Provinciale, Servizio Personale, Organizzazione e Pari Opportunità (in Via Quintino Sella 12 ); oppure inviata a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it .

Il bando e la modulistica sono pubblicati all’Albo Pretorio Provinciale. Per informazioni è possibile contattare il Servizio Personale, Organizzazione e Pari Opportunità (tel. 0158480778/725 dalle 9 alle 12.30).

Il mandato ha durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. Nell'esercizio delle loro funzioni i consiglieri di parità svolgono un servizio di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, e sono pubblici ufficiali, con l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza.