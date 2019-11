Frane, allagamenti e alberi caduti. Il maltempo colpisce buona parte del Biellese

Ancora interventi in tutto il Biellese per il maltempo. Poco fa la Protezione civile si è diretta in Strada alle Cascine, a Chiavazza, per una frana di medie dimensioni che ha occupato la carreggiata, ora chiusa al traffico. Simili episodi si sono verificati a Mezzana, con la chiusura della strada a Mondalforno superiore, a Caprile in frazione Chiesa, in via Bardona di Quaregna e a Pollone: qui, parte di un cortile di un'abitazione vicina al Parco Burcina è stata portata via dallo smottamento del terreno. Per evitare il peggio sono stati impiegati sacchi di sabbia per deviare il corso dell'acqua verso la strada anziché in prossimità dell'abitato.

Oltre alla strada Valdengo-Piatto interrotta per la caduta di un albero di grandi dimensioni, piante pericolanti si sono registrate anche a Massazza, Curino, Biella (Corso Lago Maggiore). In tutti i casi gli arbusti sono stati rimossi dalla strada. Scantinati allagati a Cerrione, Biella e Ponderano mentre a Valle Mosso attimi di preoccupazione per la caduta di tegole dal tetto di una casa. L'intera provincia è costantemente monitorata dal personale addetto in sinergia con la Protezione civile e le forze dell’ordine.