Biella ha la maglia nera negli spostamenti notturni, Vercelli batte tutti in Regione

Biella è la città dove la notte ci si muove di meno. Il dato emerge dai risultati dell'osservatorio UnipolSai sulle abitudini di guida in Piemonte. A seguito delle analisi delle scatole nere installate nelle auto nel 2018, in Regione si tende a utilizzare di meno l’auto: in calo il numero dei km percorsi dagli automobilisti, circa 400 km annui in meno. L’esperienza di guida in Regione è complessivamente positiva: rispetto alla media nazionale si sta in auto 7 minuti al giorno in meno a una velocità superiore di 2 km/h.

L’auto si utilizza 281 giorni l’anno e si percorrono 11.631 km; Torino è la provincia che risente maggiormente del traffico nonostante sia quella in cui si utilizzi meno l’auto (279 giorni l’anno contro una media nazionale di 286 gg) a Torino percorsi oltre 1.000 km annui in meno rispetto al 2013; Vercelli la provincia che “dà più gas”, con il picco di 36,7 km/h ed è la più “nottambula”. Asti al top per km percorsi: 13.798 all’anno e una media di 48 al giorno. Biella, come anticipato, è la provincia che si muove di meno di notte.

I dati della nostra provincia. Gli automobilisti biellesi usano il proprio mezzo per 288 giorni l'anno e risulta essere la prima in questa categoria rispetto alle altre province piemontesi. 44 sono i km "macinati" al giorno per una media annua di 12.774. Restiamo nella media regionale per le ora trascorse in auto: 1,17 al giorno. Di tutti questi km solo il 3,98% vengono percorsi durante le ore notturne.