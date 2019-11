5000 visitatori per la seconda edizione di Wooooow! FOTO

Si è conclusa con 5000 visitatori la seconda edizione di "Wooooow! Io e il mio futuro", il salone dell'orientamento, della formazione e del lavoro che, ieri e oggi a Città Studì, ha riunito in un unico momento Iolavoro, It's My life e Versus.

Francesco Ferraris, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese, commenta: "Siamo molto soddisfatti di questa edizione e già pronti a pensare alla prossima. La grande partecipazione di questi giorni ha premiato lo sforzo che abbiamo fatto per cercare di rivolgerci in modo più diretto ai giovani e alle famiglie. L'orientamento e il dialogo con i ragazzi resta al centro della nostra azione e, come Giovani Imprenditori, continueremo a dare il loro nostro contributo perché, continuando a lavorare insieme a tutti gli attori del territorio, si possono raggiungere importanti risultati".

Andrea Valentini, presidente Gruppo Giovani Imprenditori CNA Biella, aggiunge: "È stata un'opportunità preziosa avere un riscontro diretto con le persone, per poterci confrontare e spiegare il mondo delle aziende. L'elevata disoccupazione giovanile e la difficoltà delle imprese a reperire le figure professionali ricercate, è una distonia che, attraverso eventi come Wooooow, cerchiamo di eliminare: poter dare una risposta concreta alle problematiche del territorio è il nostro mandato".

Nicolo' Bellon, presidente di BiYoung, afferma: "Siamo riusciti a migliorare ancora questa edizione di It's my life dal punto di vista organizzativo e siamo soddisfatti dalla partecipazione, che evidenzia come sia un evento capace di colpire l'attenzione dei giovani. Wooooow si conferma dunque come un punto di riferimento per l'orientamento sul territorio". Gianluca Spagnolo di Sbir conclude: "La sinergia nell'ideazione e nell'organizzazione di Wooooow ancora una volta ha funzionato molto bene. Oltre alle informazioni disponibili fra gli stand di Versus, sono state seguite con interesse anche le conferenze che hanno rappresentato un momento di approfondimento e arricchimento importante".

"Wooooow! Io e il mio futuro" è organizzato grazie alla collaborazione di enti e istituzioni locali e alle scuole biellesi. Il format regionale, organizzato con il patrocinio della Regione Piemonte, è alla nona edizione. L'evento biellese è organizzato da Gruppo Giovani Imprenditori Uib, Gruppo Giovani Imprenditori CNA Biella, BiYoung, Scuole Biellesi In Rete, con il supporto di Comune di Biella, Camera di Commercio di Biella è Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.