Teens Cossato sfida Settimo a caccia della 6° vittoria di fila

Doppio turno casalingo per il Fanton Teens Cossato: i ragazzi di coach Gianpiero Bertetti affronteranno stasera al Pala BonPrix di Biella (palla a due alle 21,15) il Settimo, squadra che attualmente occupa il terzo posto in classifica con un bilancio di 5 vittorie e 3 sconfitte ed è reduce da due successi.

Sfida da prendere con le molle per il Teens, che proverà ad allungare la propria striscia vincente: dopo l'unico ko stagionale (il 57-79 casalingo dello scorso 18 ottobre contro Rivarolo), capitan Murta e compagni hanno cambiato marcia: cinque vittorie in altrettante partite, lasciando solo briciole agli avversari, come confermano i 54,8 punti subiti di media contro i 73,8 segnati a partita.

Proprio Luca Murta parla del buon momento della squadra e degli obiettivi a breve termine: «Lo "schiaffo" preso contro Rivarolo» spiega il capitano «ci è servito per compattarci e tornare in palestra con umiltà. Il difficile ora sarà mantenere alte le motivazioni, anche quando l'effetto di quella brutta sconfitta sarà svanito. Dobbiamo cercare ri raccogliere il massimo dalle due partite casalinghe, sperando di allungare in classifica sui nostri inseguitori. Il bello di essere primi da soli è che il nostro destino dipenderà esclusivamente da noi».

Venerdì 29 altro match casalingo, il derby contro l'attuale fanalino di coda Ivrea.