Team Magro alla ribalta FOTO

Quello appena trascorso e stato un week end ricco di soddisfazioni per il team Magro. Al palazzetto di Mirafiori, nella periferia di Torino, sono numerosi e provenienti da tutta italia i team che hanno portato i propri atleti a competere nelle rispettive discipline. Il team Magro, diretto da Cristian Magro (fighter professionista di Mma con uno score di 10 vittorie e 5 sconfitte) e Michele Villani (una delle tre cinture nere di brazilian jiujitzu che biella può vantare) ha accompagnato a competere Antony Castagno, Fabio Dimonte, Alberto Polifroni e Simone Donati. Tutti i ragazzi hanno partecipato con regolamento Mma safe, Light contact, ad eccezione di Castagno che ha partecipato con regolamento semipro a contatto pieno.

Partiamo dal debutto di Alberto Polifroni nei senior nella categoria meno 61 kg. Primo match dominato con studio e intelligenza che lo porta a vincere per ghigliottina e ad accedere alla semifinale che perde per submission tramite triangolo. Sconfitta maturata che porta molto rammarico in quanto l'avversario riesce a prevalere solo grazie alla maggiore esperienza. Passiamo a Simone Donati, terzo classificato nella categoria meno 77 kg, minorenni. Primo match vinto grazie alle combinazioni di braccia e gambe che hanno permesso di prevalere sull'avversario in maniera netta e ad accedere alla semifinale. Nonostante il grande impegno il successivo match non ha lo stesso esito. Sconfitta che comunque non mette in ombra il grande talento che questo ragazzo può mostrare. Da ricordare che Simone, tra un match e l'altro di Mma, nella stessa giornata di domenica vince e convince nel Grappling grazie alla vittoria in più match, tutti dominati, che gli permettono di portare a casa l'oro. Altro debutto in casa team Magro è quello di Fabio Dimonte. Da quando è passato sotto le direttive di Cristian Magro il miglioramento non è tardato ad arrivare. Longilineo, colpo d'occhio e mobilità di tronco gli permettono di conquistare l'oro nei meno 84 kg dominando il match grazie al preciso striking e al lavoro a parete, nonostante la tensione e la pressione del debutto non abbiano giocato a suo favore.

Main event della giornata è stato il match a contatto pieno tra Antony Castagno e Momo Islam della Thai Boxe Torino capitanata da Barbuto. Il ragazzo del team Magro non si tira indietro agli scambi nella fase di striking mettendo in mostra un notevole miglioramento rispetto al match passato frutto di un notevole e minuzioso lavoro dei propri allenatori. Al termine del primo round i cartellini dei giudici sono in parità ma all'inizio del secondo round, Sampei (nome d'arte del ragazzo nativo di Biella), decide di portare il match a terra, scelta che si tradurrà in una vittoria a un minuto dal termine del secondo round tramite mataleao. Vittoria che porta Sampei a uno score di 2 vittorie e nessuna sconfitta. Un record che comincia a farsi notare grazie ai due avversari di livello sconfitti prima del limite in entrambe le occasioni. Prima uscita stagionale convincente per la squadra di Cristian Magro che continua negli allenamenti (anche per principianti) nella palestra Pesistica Ramella di Chiavazza il mercoledì e giovedì dalle 17,30 alle 21 e il venerdì dalle 19 alle 20,30.