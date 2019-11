Si apre il sipario sul Trail Night dei 3 Boschi

Tutto pronto per il 1° Trail Night dei 3 Boschi, manifestazione podistica in programma domani, sabato 23 novembre, e organizzata da Cedas Lancia Verrone. I percorsi di 8 e 15 chilometri (con orario di partenza alle 17.30 e alle 17.45) si svolgeranno all'interno del parco Lancia, dove sarà obbligatoria la lampada frontale. È previsto un pasta party per tutti con la possibilità di docce negli spogliatoi interni per la comodità dei runner e ampio parcheggio all'interno del centro. Per info: 370 3071431.