Prove agrodolci per i giovani del Teens Cossato

Sconfitta di misura per l'under 20 Fanton Teens Cossato: i ragazzi di Sergio Salvoni cedono 81-85 sul campo della capolista Settimo, dopo 40 minuti di intensa battaglia sportiva. Partono meglio i padroni di casa (25-18 alla prima sirena), ma un Nicolò Cerri in serata di grazia (28 punti) riporta a contatto il Teens. All'intervallo lungo è +5 Settimo (47-42). Cossato arriva a 90 secondi dalla fine sotto appena di un punto (81-82), ma l'ultimo guizzo è di Settimo. Lunedì alle 19,30 al Pala Aguggia il Fanton Teens avrà l'immediata occasione di riscatto contro Cus Torino.

Settimo-Fanton Teens Cossato 85-81 (47-42 a metà partita)

Cossato: Dinoia, Lavino 7, Mantello 2, Guelpa 6, Curvà 2, Cerri 28, Corongiu 11, Franco 9, Anebarou 16. Allenatore: Sergio Salvoni. Il Fanton Teens Cossato vince il derby di under 16 silver sul campo del Vigliano Basket Club.

Nel match giocato venerdì scorso i ragazzi di coach Riccardo Banderè controllano la partita fin dal primo quarto (9-15 di parziale) per poi incrementare via via il vantaggio. Il migliore per il Teens è stato Imperadori con 14 punti, mentre nella squadra di Chiariello spicca Coghetto con 21. Per Cossato quarta vittoria in cinque partite, mentre Vigliano resta fermo a due successi in quattro match. Per la sesta giornata, domani Vigliano in campo a Cigliano, domenica alle 18 Cossato ospiterà Borgaro.

Vigliano Basket - Teens Fanton Cossato 49-79 (9-15; 23-37; 38-55)

Cossato: Borio 8, Varale Rolla 13, Spirito 2, Taverna, Brando 3, Imperadori 14, Villa 16, Mostini 4, Pawang 2, Cipri 5, Vidali 4, Galeotti 8. Allenatore: Riccardo Banderè. Vigliano. Bellucco 8, Bassino , Mozzato 10, Friaglia 1, Coghetto 21, Grosso 3, Minola 4, Martino 2, Tiso 1. Allenatore: Vincenzo Chiariello.