Cerimonia di consegna maglie alla squadra di Rugby Flag Brc ASAD. Presentato il nuovo sponsor Ysla.it

Sabato 16 novembre, presso la Club House Brc, è stata presentata la squadra di rugby flag Brc ASAD. Un gruppo in continua espansione che è arrivato, fino ad oggi, ad accogliere 19 atleti: Giulio Barbato, Andrea Foglio, Enrico Cerruti, Mohammed Maajour, Stefano Marchini, Giacomo Palmieri, Francesco Pelle, Simone Perona, Michele Pera, Matteo Stoppa, Luca Vignacci, Andrea Vignacci, Daniele Zulato, Miguel Addaris, Lorenzo Bocca, Gioele Capizzi, Lorenzo de Filippi, Guglielmo Longo e Giacomo Foglio Bonda. Manuela Gremmo, Lorenzo Bocca e Miguel Addaris nelle vesti di coach.

Nell’occasione, sono state consegnate ai ragazzi le nuove maglie sponsorizzate dal prestigioso brand biellese Ysla.it che propone opere d’arte da indossare, magistralmente realizzate dall’affermata azienda tessile I.T.T.Biella. Edoardo Angelico, manager di Ysla.it: “Venuti a conoscenza del progetto, mio fratello Enrico ed io, siamo stati molto felici di poter sostenere Brc, società seria e molto attenta, in questa iniziativa. La motivazione che ci ha spinti a dare sostegno a questo progetto, è racchiusa nel desiderio di dare un contributo concreto, per permettere di praticare questo magnifico sport, a ragazzi che sapranno sicuramente onorarlo nei valori che esso rappresenta”.

Manuela Gremmo, coordinatrice del settore Propaganda e allenatore della squadra di rugby flag Brc ASAD: “Grandi emozioni sabato mattina per i nostri ragazzi che hanno ricevuto le nuove bellissime maglie offerte da Ysla.it direttamente dalle mani del nostro presidente Vittorio Musso e dell’head coach della squadra di serie A Aldo Birchall. Gioia nei loro occhi e commozione in quelli dei loro genitori. Tengo a ricordare che ogni sabato mattina, la squadra si allena alla Cittadella del Rugby di Biella con grande impegno, in preparazione dei Giochi Nazionali Special Olympics che si terranno a Varese nel mese di giugno”.