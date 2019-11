Buone prove per i giovani della Dragon's Karate

Arriva il Trofeo Aics: un altro impegno sportivo per i giovanissimi della Dragon's Karate di Vigliano Biellese. Il tecnico Maestro Palma Arpone accompagna tre giovani atleti al Trofeo nella specialità kumite poichè la palestra punta molto sulle fasce giovanili futuro del karate biellese. In questa gara, bronzo per Gloria Piglia e Nichole Zani mentre Christian Bocca fa sentire sempre di più la sua presenza sui tappeti conquistando una medaglia d'oro.