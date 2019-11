Pd, tavolo di discussione sulla sanità biellese: intervenuti Paolo Furia e Nino Boeti

Martedì sera, 19 novembre, nella sala della Fondazione Biella Domani, si è aperto un tavolo di discussione politica sulla sanità biellese organizzato dalla Segreteria Provinciale del PD alla presenza del segretario regionale del PD Paolo Furia e del Dott. Nino Boeti referente per la sanità del PD regionale. Sono stati sintetizzati i punti critici del territorio, alla luce del fatto che la popolazione biellese è in progressivo invecchiamento. Sono state avanzate diverse richieste tra le quali la valorizzazione dell'Ospedale di Biella, l'accesso a maggiori risorse e la revisione della delibera inerente la riorganizzazione del laboratorio analisi.

Tutte le richieste verranno portate ai consiglieri regionali con l'augurio che possano sensibilizzare a livello regionale le esigenze del nostro territorio. Nino Boeti ha avviato, infine, un ragionamento per la revisione di alcune decisioni della precedente Giunta Regionale, che furono condizionate e imposte dalla difficile situazione economica legata al piano di rientro per il risanamento della Regione, situazione che peraltro rifletteva esigenze ora superate o in via di superamento.