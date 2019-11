Elena Chiorino: "Il capitolo regionale per edilizia scolastica di emergenza intitolato a Vito Scafidi"

L'Assessore regionale all'Istruzione, Elena Chiorino, ha partecipato, questa mattina, a Rivoli, alla manifestazione in memoria di Vito Scafidi che si è conclusa proprio al liceo Darwin, luogo in cui, il 22 novembre 2008, il diciassettenne perse la vita a causa di un crollo. L'assessore ha rimarcato l'importanza degli investimenti nell'edilizia scolastica e ha annunciato che il capitolo di bilancio, istituito per la prima volta, quest'anno, che consentirà alla Regione di intervenire anche per quanto riguarda l'edilizia scolastica di emergenza, sarà dedicato proprio a Vito Scafidi.

«Come assessore regionale all'Istruzione, ma soprattutto come madre di tre figli, ritengo di primaria e fondamentale importanza la sicurezza nelle scuole e posso garantire che farò tutto quanto è nelle nostre possibilità perché i nostri figli possano andare a scuola senza correre alcun rischio. Il capitolo di bilancio per l'edilizia scolastica di emergenza, che ci consentirà di agire anche nei casi più urgenti, rappresenta un primo importante passo, al quale ne seguiranno altri. Abbiamo voluto dedicare questa iniziativa a Vito per dimostrare che il suo inaccettabile destino debba essere perlomeno onorato non con parole e frasi di circostanza, ma con fatti concreti. Le scuole Piemontesi devono essere sicure al cento per cento. Questo è il nostro obiettivo, che perseguiremo con ogni mezzo a disposizione».