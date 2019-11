Scuola Pallavolo Biellese, Ricino: "Concentrati per tenerci stretti il primo posto"

“Questo weekend non so bene cosa aspettarmi – commenta lo schiacciatore Filippo Ricino - . La Fenera Chieri 76 non è partita bene nel campionato, ma ha bruciato in casa la Stamperia Alicese Santhià, squadra molto forte che conosciamo bene. Inoltre non giocano con il sestetto iniziale, dalla giornata 3 sembra abbiano cambiato marcia e se vogliamo tenere stretto il primo posto in classifica non dovremo abbassare la guardia”. Queste le prime impressioni della prossima partita per lo schiacciatore della Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese.

La squadra, a oggi sulla vetta del campionato con 13 punti, giocherà sabato 23 novembre fuori casa con la Fenera Chieri 76. Appuntamento alle 20,30 al Palafenera.“Abbiamo tanto da dare – continua Filippo – , sta al coach Barazzotto saper tirare fuori il meglio di noi e sembra che, grazie anche al nostro impegno, ci stia riuscendo. Sabato dobbiamo partire bene. Il primo set è sempre il nostro punto di forza e dove riusciamo a fare una pallavolo di più alto livello qualitativo. Ce la metteremo tutta, cercando di portare a casa il risultato”.