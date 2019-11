Al Forte di Bard arriva il meglio dei vini d'alta quota

Il meglio dei vini d’alta quota: scoprire i prodotti straordinari dei territori estremi, frutto dell’eroica dedizione e passione degli uomini e delle donne che li abitano. La manifestazione si svolge nella maestosa cornice del Forte di Bard in Valle d’Aosta ed è una grande esposizione di vini provenienti dalla cosiddetta “viticoltura eroica”, praticata in contesti estremi dove vengono coltivati vitigni autoctoni: si tratta di ambienti incontaminati su terreni in forte pendenza e a quote elevate le cui particolari condizioni climatiche danno origine a vini dalle caratteristiche uniche.

In questi due giorni sono presenti numerosi produttori provenienti dalle regioni europee dell’arco alpino e qualche invitato speciale da altre zone rappresentative della viticoltura eroica.L’idea di base della manifestazione è la scoperta, l’incontro e lo scambio di esperienze, conoscenze e storie legate alla difficoltà e alla passione di coltivare la vite in territori eroici.Molte le iniziative in programma: degustazioni dei vini estremi, delle aziende partecipanti e dei vini vincitori della scorsa edizione del Mondial des Vins Extrêmes, degustazioni guidate, tavole rotonde e convegni.

CONTATTI

Forte di Bard

11020 BARD (AO)

Telefono:0125833811 - VIVAL 3391136094

E-mail:info@vins-extremes.it

Internet:vins-extremes.it