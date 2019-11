Classic Tango Reloaded a Musiche in Mostra

"Il tango è un pensiero triste che si balla”. Musiche in Mostra - la XXXIV edizione della rassegna che porta la musica contemporanea in spazi insoliti e luoghi di grande suggestione storica – prende in prestito la definizione di Enrique Santos Discépolo, paroliere di Carlos Gardel, per mostrare la sfida a cui si sono prestati cinque autori di estrazione colta e sei compositori viventi: Umberto Bombardelli e Antonello Lerda con due prime assolute scritte per l'occasione, e inoltre Gija Kantscheli, Rainer Lishka, Riccardo Piacentini ed Ennio Morricone, che al quartetto qui in azione ha dedicato il suo "Tango un po' caricaturale”.

Classic Tango Reloaded è una scorribanda di rivisitazioni creative nelle musiche ispirate al tango, archetipo di un meticciato artistico che pare non conoscere fine né confini. Dai bassifondi di Buenos Aires agli eleganti salotti europei del primo anteguerra, fino alle più blasonate programmazioni concertistiche, il tango ha vissuto e vive tuttora una storia progressiva che ha a dir poco del prodigioso. Maderna, Stravinskij, Weill, Satie, Kagel, cinque autori di estrazione inequivocabilmente “colta”, si sono prestati a scrivere musiche a partire dagli stilemi tanghéri, e Umberto Bombardelli, Antonello Lerda ed Ennio Morricone hanno dedicato i loro lavori al quartetto formato dal Duo Alterno con Daniela Cammarano e Davide Vendramin: un pensiero “altro”, anzi una vera e propria filosofia di vita e di arte, ma anche un pensiero che è musica e danza insieme, né può esistere senza l’una o l’altra. Alle musiche dei compositori classici del Novecento, nel programma si intrecciano così quelle dei sei compositori viventi, oltre a una performance danzante a sorpresa su coreografia di Marcelo Balonzo. Dal tedesco Rainer Lishka al transcaucasico Gija Kantscheli, che mescola elementi di matrice tonale e popolare con una dichiarata concezione di tipo narrativo-cinematografico, all'ironico e divertente “Tango alemán” dell'argentino-tedesco Mauricio Kagel sulle parole nonsense del soprano Tiziana Scandaletti, ai brani dedicati al quartetto dagli italiani Umberto Bombardelli, Antonello Lerda, Ennio Morricone, Riccardo Piacentini, un concerto ricco di nuances e di sorprendente teatralità in uno dei luoghi simbolo dell'Arte e della Cultura, la Cittadellarte – Fondazione Pistoletto.

Classic Tango Reloaded, sabato 23 novembre, alle 16.30 a Cittadellarte della Fondazione Pistoletto.

Ingresso libero.