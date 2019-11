“Wooooow! Io e il mio Futuro” parte con il botto, grande affluenza nelle prime ore FOTOGALLERY

Ha preso il via solo questa mattina ma ha già registrato una grande e continua affluenza “Wooooow! Io e il mio Futuro”, il salone dell’orientamento scolastico, della formazione e del lavoro del territorio, in programma a Città Studi per oggi e domani, 22 e 23 novembre. Anche in orario di pranzo l'affluenza di giovani in cerca di lavoro è stata costante.

Tra gli stand presenti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Penitenziaria, che partecipano all'iniziativa di Città Studi con lo scopo di aiutare giovani e famiglie ad orientarsi in ambito scolastico e lavorativo. L’evento biellese è organizzato da Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, Giovani Imprenditori Cna Biella, BiYoung, Scuole Biellesi in Rete, con il supporto di Comune di Biella, Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli. “Wooooow! Io e il mio futuro” fa parte delle iniziative della XVIII Settimana della Cultura di Impresa di Confindustria.