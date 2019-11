Manutentore del verde, al via il corso obbligatorio di Enaip Biella con Cna e Confartigianato

In collaborazione con Associazioni di categoria e aziende del settore, EnAIP Piemonte organizza il corso per Manutentore del verde: si tratta di un corso obbligatorio, disciplinato dall'art. 12 della Legge 154/2016, rivolto ai lavoratori di settore, che permette di ottenere il titolo di idoneità professionale.

Il Manutentore del verde allestisce, sistema e cura aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell'impianto e alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie; gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali in osservanza anche delle normative di settore, applica la difesa fitosanitaria ai vegetali e recupera e smaltisce correttamente sfalci e potature nei limiti delle leggi in vigore.

Il percorso si articola in 180 ore di lezione, di cui almeno 60 saranno riservate ad attività pratiche, svolte all’interno di aree verdi. È possibile ottenere il riconoscimento dei crediti (certificazione competenze acquisite in ambito formale e/o validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito informale e non formale) con conseguente riduzione delle ore di frequenza. Il periodo di svolgimento del corso è previsto per i mesi di gennaio e febbraio 2020. Una volta superato l’esame finale, verrà rilasciato un Attestato di idoneità.

EnAIP Biella partecipa a questa iniziativa in collaborazione con CNA Associazione provinciale Biella e Confartigianato Biella.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni, è possibile contattare il centro di Enaip Biella.