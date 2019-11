Successo per la serata Song’s for Food, 700kg di cibo raccolto

La serata Song’s for Food organizzata da CGIL-CISL- UIL Biella con il Patrocinio del comune di Mongrando e dedicata a Massimo Carnevali ha avuto una ottima riuscita. Tante le persone che sabato scorso hanno raggiunto il salone polivalente di Mongrando per ascoltare il concerto degli “Arbej” e dei “The Flood” e per portare un contributo concreto di solidarietà.

Il concerto offerto gratuitamente dai due gruppi aveva infatti lo scopo di raccogliere cibo per sostenere il servizio de “LA MENSA DEL PANE QUOTIDIANO”: alla fine della riuscitissima serata c’erano all’incirca 700kg di cibo. CGIL - CISL - UIL ringraziano tutti i biellesi e non che hanno partecipato alla raccolta, il Comune di Mongrando per il Patrocinio, i gruppi Arbej, The Flood ed anche i “Son’s of Ilion” che avevano aderito anch’essi ma causa imprevisto non hanno potuto esibirsi.