Biella: “Sia luce”, al via gli ultimi appuntamenti di novembre

Si chiude la prima tranche di appuntamenti del progetto Sia Luce, che, voluto dalla Parrocchia di Santo Stefano, è stato curato da Irene Finiguerra per BI-BOx Art Space in collaborazione con Studio Anna Fileppo. Dopo la pausa natalizia il progetto a inizio gennaio proseguirà sempre con lo stesso format: incontri, visite guidate e l'esposizione di opere d'arte sacra contemporanea fino a Pasqua. Il primo blocco di appuntamenti si chiude con la visita alla Sala delle Corporazioni in Duomo, dove si potrà ammirare il "Cristo della Domenica" sabato 23 novembre alle ore 16.30.

In conclusione dell'incontro saranno illustrate le opere di arte sacra contemporanea dell'artista bresciano Marco La Rosa collocate in due cappelle della Cattedrale, visitabili anche in orario di normale apertura della chiesa. Giovedì 28 novembre alle ore 21 la conversazione con la scrittrice Elena Varvello (Torino, 1971). Si parte dal suo testo "I giorni della terra" (Effatà editrice) per raccontare una storia di Giobbe dei nostri giorni. Una serata nella vita di un uomo perbene che, come Giobbe, ho patito perdite che ritiene indicibilmente ingiuste. Il suo incontro, durante una festa in collina, con una donna che ha appena cominciato il proprio viaggio nel mondo della scrittura. La condivisione di una storia che, forse, potrà mostrare, anche se solo per un istante, il suo significato. Perché, come scriveva Simone Weil: "Il vero mistero non è la sofferenza, è la sventura".

Elena Varvello è una scrittrice molto raffinata che a Biella è stata recentemente protagonista di un suo intervento a palazzo Gromo Losa per l'edizione biellese del TEDx nel maggio scorso. Ha pubblicato le raccolte di poesia Perseveranza è salutare (Portofranco) e Atlanti (Canopo Editore). La sua raccolta di racconti L’economia delle cose (Fandango, 2007), candidata al Premio Strega, finalista ai premi Berto e Cocito – Montà d’Alba, ha vinto il Premio Settembrini e il Premio Bagutta Opera Prima. Ha pubblicato i romanzi La luce perfetta del giorno (Fandango, 2011) e La fine del mondo (Loescher, 2013).

Il suo ultimo romanzo La vita felice (Einaudi, 2016), pubblicato in Inghilterra (English PEN Award, shortlist TA First Translation Prize), Stati Uniti, Spagna, Francia, Polonia, Messico e Grecia, è in uscita recentemente in Portogallo. Da quasi vent’anni insegna Storytelling presso la Scuola Holden di Torino.

Sia Luce è un progetto della Parrocchia di Santo Stefano a cura di Irene Finiguerra per BI-BOx Art Space in collaborazione con Studio Anna Fileppo e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Con il patrocinio della Città di Biella.