Un drammatico incidente mortale si è verificato questa mattina a San Mauro Torinese, in via Casale: poco prima delle 10, una Panda è uscita di strada all'incrocio con via Mezzaluna e si è schiantata contro un muro di una casa.

La conducente, una donna, è morta. Al momento non si conoscono le generalità della vittima. Tra le probabili cause dello schianto mortale potrebbe esserci un malore. In corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso per fare luce sulla dinamica.