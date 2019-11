Biella, motore di un'auto a fuoco. Momenti di apprensione e traffico rallentato

Attimi di paura alle 16,45 alla rotonda tra corso Lago Maggiore e via Candelo per un principio di incendio del motore di un'auto. Il proprietario, un uomo di oltre 60 anni, è sceso prontamente dal mezzo e ha allertato i soccorsi. Sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri. Traffico rallentato per le operazioni di messa in sicurezza del mezzo. Entità del danno da verificare.