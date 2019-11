Ancora degrado negli Atc biellesi, Vigili del fuoco nei condomini di Cossato

Ancora disagi nei condomini Atc. Oggi pomeriggio, 22 novembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti in una delle strutture di via Milano a Cossato, su richiesta dei residenti, dopo le numerose segnalazioni inoltrate all'amministrazione che gestisce il condominio. Gli uomini del 115 hanno effettuato un sopralluogo in tutta la struttura, segnalando, in particolare, l'usura e la pericolosità dei balconi. I pompieri hanno quindi richiesto l'intervento dei tecnici per prendersi carico della situazione di degrado.