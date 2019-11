Vigliano: Raccolta alimentare al centro commerciale Bennet insieme ai paracadutisti

L’A.N.P.d.I. – La Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia – Sezione di Biella, sarà attiva sabato 30 novembre presso il centro commerciale Bennet di Vigliano Biellese, dove gli aderenti al Sodalizio si adopereranno nella raccolta di generi alimentari, per conto del Banco Alimentare. Ancora una volta, questa Associazione d’Arma Onlus, è stata sensibile al richiamo del Banco Alimentare, per dar il proprio contributo operativo per questa iniziativa a favore dei più bisognosi.

Sempre in tema di attività a favore del biellese, l’A.N.P.d’I. organizza la seconda edizione dei Babbo Natale Paracadutisti. Alle ore 15 di martedì 24 dicembre prossimo, un elicottero lancerà dalla quota di mille metri, dei Babbo Natale che con il tradizionale costume rosso e barba bianca, atterreranno nello Stadio Lamarmora di viale Macallè in Biella messo a disposizione dal Comune della Città, portando dolci doni e leccornie da distribuire ai bambini presenti alla manifestazione. Nel caso di avverse condizioni meteo, il tutto è rinviato alla stessa ora di giovedì 26 dicembre. La manifestazione è in collaborazione con la Banca del Giocattolo.