La Sardegna nei libri di scuola: simboli o attività produttive?

L'accusa è lanciata dall'archeo divulgatore sardo Andrea Loddo: «La regione con la più alta concentrazione di siti archeologici al mondo, l'Isola dai diecimila nuraghi, le torri preistoriche più alte d'Europa, le seconde strutture più alte al mondo all'epoca e sui libri di scuola e la terra più archeologica al mondo diventa l'isola della pecora mediterranea. Quando finirà tutto questo? Quando i Sardi e la Sardegna si riprenderanno il giusto spazio culturale ed archeologico? Quando finirà questo boicottaggio intellettuale e culturale? Come è possibile rappresentare una terra come la Sardegna che mostra 1/5 dei beni archeologici di tutta Italia con il disegnino di una pecora? Ma bisogna essere molto ignoranti o molto maligni per rappresentare una terra del genere in un modo tanto sbagliato».Mi ha colpito e indignato la cartina dell’Italia pubblicata su Vistanet.it, rivolta ai bambini, dove Roma è rappresentata dal Colosseo e la Sardegna da una pecora.

Rivolgersi ai bambini proponendo strumenti di conoscenza della realtà richiede competenze tecniche, educative e didattiche, per aiutarli a non fare confusione fra categorie. Ci si assume, infatti, una grande responsabilità sui contenuti che si vogliono trasmettere e sulle modalità utilizzate, in particolare se si usano simboli per la funzione che svolgono nella costruzione del pensiero. Nello specifico, si parla di simboli o di attività produttive, visto che le pecore rimandano alla pastorizia? Se l’autore avesse rappresentato la Sardegna, che ha una sua lingua e una sua identità, con uno dei tanti nuraghi diffusi nell’isola, simbolo che documenta le origini di una civiltà che ha caratterizzato la storia della Sardegna e del suo popolo, avrebbe interpretato adeguatamente la rappresentazione che gli abitanti hanno di sé, in relazione alla propria storia e alla propria cultura e, forse, non sarebbe incorso in tutti questi, a mio parere, gravi errori.