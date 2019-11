I Carabinieri di Biella celebrano la “Virgo Fidelis” con il vescovo Farinella FOTOGALLERY

Giovedì 21 novembre è stata celebrata la ricorrenza della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia ha avuto luogo nella cattedrale di Santo Stefano con la Santa Messa officiata dal Vescovo Roberto Farinella. All’evento hanno partecipato autorità militari, civili e religiose oltre ai Carabinieri in servizio e in congedo, unitamente alle proprie famiglie ed ai simpatizzanti.

Per l’occasione, il comandante provinciale Mauro Fogliani ha commemorato i caduti nella Battaglia di Culqualber conclusa 78 anni fa in Africa per la quale fu concessa la Medaglia d'oro al Valor Militare alla Bandiera dell'Arma. In occasione della ricorrenza della “Giornata dell’Orfano”, il tenente colonnello ha poi rivolto un affettuoso ricordo ai figli dei commilitoni caduti nell’adempimento del proprio dovere.