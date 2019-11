Si avvicina il Natale e la nuova collezione autunno inverno di Vetreria Biellese è pronta. Per l'occasione, nello showroom di via delle Cascinette a Gaglianico, ci sarà un'esposizione di oggetti regalo e arredo casa. L'evento si svolgerà domani, 23 novembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18. Vetreria Biellese si trova in via delle Cascinette 47 a Gaglianico.