Studenti al lavoro per il Natale a Biella: preparati quasi 400 addobbi. Bessone: “Importante coinvolgerli” FOTO

Studenti al lavoro per preparare gli addobbi natalizi. Nella giornata di oggi, alla presenza dell’assessore all’Istruzione Gabriella Bessone, l’Its Tam (Tessile abbigliamento moda) è stato invaso da quasi 400 palline di Natale, che andranno a decorare i sei alberi che l’amministrazione installerà in altrettante piazze della città. L’intero istituto si è trasformato in una fabbrica di addobbi natalizi, tra polistirolo, cancelleria e i tessuti donati dalle aziende tessili biellesi dell’Uib (Unione Industriale Biellese) per ricoprire le palline. Al lavoro hanno partecipato le scuole primarie Collodi, Borgonuovo, Gromo Cridis, Pietro Micca, Villaggio Lamarmora e XXV Aprile sotto la regia dei ragazzi dell’Iis Q.Sella indirizzo tessile.

“I bambini sono felici e gli insegnanti soddisfatti dell'iniziativa – spiega l'assessore Bessone – Per la prima volta tutti i plessi scolastici si sono riuniti per un'iniziativa che coinvolge tutta la città. L'obiettivo? Oltre all'aspetto formativo e integrativo, è importante mettere a conoscenza i nostri alunni sugli eventi del nostro territorio. Questa è una delle tante iniziative del mio assessorato di coinvolgere i nostri studenti all'interno dei progetti che sono in programma a Biella”.

Una lunga serie di aziende ha sposato l’evento facendo gioco di squadra. Le decorazioni sono pronte e lunedì 25 novembre saranno disponibili per l’addobbo degli alberi, con la collaborazione dei volontari della Protezione civile. Gli alberi di Natale saranno posizionati nelle seguenti piazze: piazza Falcone, piazza XXV Aprile Chiavazza, piazza Martiri, fontana Fons Vitae, piazza Duomo e piazza Cisterna. L’inaugurazione degli alberi si terrà il 1° dicembre, con orari da definire nei prossimi giorni. L’evento rientra nel calendario di Natale nel Cuore di Biella.