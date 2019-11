Nominati i membri del Consiglio di amministrazione del Santuario di Oropa. Macchetto verso il bis

Il Capitolo Cattedrale di Santo Stefano e della Basilica della Beata Vergine di Oropa “ha un rapporto secolare con il Santuario di Oropa, variamente vissuto e configurato negli antichi ordinamenti ecclesiastici e civili”. Il Capitolo ha provveduto alla nomina di quattro Canonici quali membri effettivi della Congregazione Amministrativa dell’Ente: can. Luigi Bellotti, can. Massimo Minola, can. Stefano Vaudano, can. Ezio Zanotti. I quattro canonici consiglieri hanno indicato come Amministratore delegato il can. Stefano Vaudano. Il Capitolo ha scelto quale membro supplente della Congregazione Amministrativa il can. Paolo Boffa Sandalina e quale Tesoriere il can. Roberto Lunardi. Il sindaco di Biella Claudio Corradino, con proprio decreto, ha provveduto alle nomine di competenza del Comune, individuando quali membri effettivi Giancarlo Macchetto, Paolo Piana e Gianfranco Catella Caraffa e quale membro supplente Giancarlo Petrini. Il sindaco Claudio Corradino è membro di diritto del Consiglio di amministrazione. Giancarlo Macchetto, 73 anni, residente a Pettinengo non è nuovo alla dirigenza del Santuario, dal 2010 al 2014 aveva infatti ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato a Oropa, per questo il suo nome sembrerebbe il più papabile alla nomina per un secondo mandato.

Apprezzamenti per il clima di collaborazione con tutte le realtà del Santuario e per il lavoro svolto dai consiglieri uscenti, in modo particolare per il can. Zanotti quale amministratore delegato uscente e il can. Baudrocco, per molti anni attento componente del Consiglio di Amministrazione del Santuario di Oropa. Apprezzamenti anche da parte del Comune di Biella per l’operato del consiglio uscente, a partire dall’amministratore delegato di parte laica Paola Aglietta per l’attenzione e la concretezza nell’affrontare gli importanti temi che ha affrontato in questi anni il Consiglio di amministrazione.