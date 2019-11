Tennistavolo, Gs Splendor corsara a Domodossola per la quarta vittoria consecutiva

Quarta vittoria di fila e primato raggiunto in attesa dell incontro della Regaldi Novara. I ragazzi del G.S.Splendor Bau'/Zonco battono in trasferta il coriaceo Ossola 2000 per 5 a 2. Mattatori della serata, Luca Casanova e il coach Marco Ruffanello che rispettivamente con tre e due incontri vinti portano a casa il successo. Ora, dopo un meritato periodo di riposo, il campionato riprenderà nell'anno nuovo con l'attesissimo scontro alla Da Vinci con la Regaldi Novara che varrà il primato. Nella foto da sx Dennis Fornasiero, Marco Ruffanello e Luca Casanova.