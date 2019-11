“Su Nuraghe1” nei quarti di finale di calcio del “2° Memorial Jacopo Giordani”

Lo scorso 16 novembre, presso la palestra comunale di Sandigliano di via Casale, si è disputata la seconda giornata del torneo benefico di calcio a cinque, “2° Memorial Jacopo Giordani”, organizzato da C.S.E.N., Centro Sportivo Educativo Nazionale, con sede in via Cucco, a Biella, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in collaborazione con la locale U.S.D., Unione Sportiva Dilettantistica, patrocinato dalla Città di Sandigliano e la partecipazione della Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Sandigliano a fare da colonna sonora. Tra le sedici formazioni che hanno aderito, due squadre del Circolo dei Sardi di Biella: “Su Nuraghe 1” e “Su Nuraghe 2” con le insegne dei Quattro Mori sul petto, coordinate rispettivamente da Gaspare Carmona e Giovanni Mocci, inserite nei gironi B e C del torneo benefico.Sabato 23 novembre, con inizio alle 20,20, Su Nuraghe 1 - passata la selezione - è tra le otto squadre ammesse ai quarti di finale. Alle 21,40 sfiderà “Osteria la Malina”.

La rosa di giocatori scenderà in campo con le insegne della Sardegna sul cuore, formata da: Efisio Abis, Roberto Bucceri, Massimo Cancedda, Vincenzo Carmona, Stefano Limongelli, Riccardo Manabrin, Cristian Sordano, Fabrizio Serratore e Calogero Volpe.A seguire, dalle ore 22:00, inizio delle semifinali, “finalina” per il 3°- 4° posto e finale per il 1°- 2° posto.L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza alla “Casa famiglia” e alla “Casa anziani” di Sandigliano.