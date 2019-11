La Bfb Under 18 conquista il derby. Battuto Vercelli 76-50

Il triplete di vittorie del weekend del Basket Femminile Biellese viene completato dall'Under 18, che tra le mura amiche dei Salesiani vince il derby con Vercelli 76-50. Una vittoria convincente, facilitata anche dall'assenza tra le avversarie di Ansu e dall'infortunio nel secondo quarto della ex Marta Sarrocco.La squadra vercellese ha tenuto un solo quarto, approfittando di un calo di concentrazione biellese sul +9. Dal secondo periodo in poi le laniere hanno dominato e giocato con intensità, concedendo bel poco alle avversarie.Durante il match coach Toso ha potuto far ruotare tutte le ragazze sedute in panchine.

Dopo Arco la settimana scorsa, il tecnico biellese ha fatto esordire in una categoria superiore altre due 2005: Soha Habti e Sofia Peretti. Da rimarcare, oltre all'ottima prestazione di tutte, i 18 punti di Marianna Viola e la doppia doppia di Serena Celleghin con 10 punti e 15 rimbalzi. ''La settimana prossima saremo a Castelnuovo'' commenta il tecnico biellese. ''Sarà dura, ma ci dirà effettivamente qual è il nostro valore e a cosa possiamo ambire''. Castelnuovo Scrivia infatti presenta in Under18 ben 9 elementi presenti anche nel roster in Serie A.

BFB U18 - PALL.FEMM.VERCELLI: 76 - 50

Bfb: Furno 6, Viola 18, Zanforlini 8, Celleghin 10, Guzzon 9, Gentile, Arco, Rossi 2, Habti 2, Peretti, Dovana 11, Ricino 10. All. Toso, ass. all. Cardano