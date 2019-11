La battaglia di Treviglio sorride a Biella. Edilnol sempre capolista. - FOTOGALLERY

Il basket è quello sport di squadra che si gioca 5 contro 5, con l'obiettivo di centrare il canestro con la palla e dove avere Giordano Bortolani nella propria squadra aiuta, eccome.

Biella gioca un match duro e fisico contro un avversario determinato ma che nulla può contro il talento dell'esterno Milanese classe 2000 che con 11 punti nell'ultimo quarto mette la propria firma su una vittoria che consolida il primato in classifica di Biella.

A Treviglio va il merito di aver tenuto una squadra come l'Edilnol a 60 punti, ma il solo Pacher - quasi il 50% dei punti della Remer arrivano da lui, 25 - è troppo poco per poter sconfiggere i ragazzi di Coach Galbiati.

Alla sirena finale il punteggio è di 60-53 e Biella può gioire e pensare al match casalingo di Domenica contro Bergamo

Tabellini

Biella

Donzelli 2, Bortolani 17, Omogbo 8, Saccaggi 11, Polite jr 8, Lombardi 5, Deangeli, Massone 2, Barbante 5, Pollone 2

Treviglio

Pacher 25, Caroti 5, Reati 11, Palumbo 3, Borra 2, Nani ne, D'Almeida 5, Manenti, Amboni, Taddeo, Ivanov 2

Pagelle

Donzelli 5,5 - 10 rimbalzi sono un ottimo bottino ma in attacco latita ancora, ha bisogno dell'energia del Forum

Bortolani 7,5 - Quarto quarto da 11 punti, glaciale nei secondi finali come veterano, del 2000.

Omogbo 6 - Gioca un buon match, bravo dalla linea della carità sul finale di partita

Saccaggi 6,5 - Match di ordinaria amministrazione, in serate come questa non è da poco

Polite jr 6,5 - Solita energia e soliti voli a quote proibitive per i più, sta guadagnando in fiducia

Lombardi 6 - Sempre più l'Eric che conosciamo, ottimo avvio poi si perde un po'.

Massone 6,5 - Amministra nel primo tempo e accelera nel secondo sfornando un assist dietro l'altro

Barbante 6,5 - Protegge il ferro e aggiunge la consueta bomba

Pollone 6 - Solito guastatore