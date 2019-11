Edilnol a caccia del settimo sigillo nell’infrasettimanale con Treviglio

Match infrasettimanale insidioso per l’Edilnol Biella in trasferta a Bergamo per affrontare la BCC Treviglio. Avversari affamati di riscatto dopo la sconfitta patita nell’ultimo turno, Rossoblù alla ricerca di altri tasselli da aggiungere al meraviglioso puzzle che stanno costruendo.

Qui Biella

La gioia post Rieti ancora viva nel cuore, le triple di Barbante negli occhi e l’alta classifica a coccolare i ragazzi di Galbiati, eppure è ora di dimenticare tutto. Il turno infrasettimanale contro Treviglio arriva nel miglior momento della stagione ma, per certi versi, presenta le insidie maggiori incontrate fino ad ora. Il campionato si è accorto di Biella e della sua fragorosa esplosione e l’attenzione alle qualità dei ragazzi di Galbiati è massima. L’Edilnol dovrà far tesoro di ciò che non ha funzionato a Rieti per poter prendere in mano il match contro un avversario estremamente solido in casa ma che concede qualcosa se aggredito difensivamente. Il duo Polite-Omogbo è chiamato al pronto riscatto dopo il turno di “riposo”, indolore, preso contro Rieti e Donzelli, anch’esso limitato nella sua prestazione domenicale, avrà il suo bel da fare contro Pacher, principale bocca da fuoco dei padroni di casa. Il giovane lungo Biellese ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per pareggiare l’intensità del diretto avversario.

Sarà comunque la prestazione collettiva al di là dei singoli a dare o meno la vittoria ai Rossoblù.



Qui Treviglio

Squadra solida ma che non sprizza di talento, poggia le sue certezze nel già citato Pacher, nell’organizzazione di Caroti e nella vena offensiva di Reati. È reduce da una larga sconfitta, patita contro Latina per 80-57, che ha evidenziato limiti - 20 palle perse, 8 del solo Caroti - che andranno sfruttati anche nell’imminente match. A rigor di logica la, pur buona, BCC rappresenterebbe, roster alla mano, un avversario abbordabile ma con il poco tempo per preparare il match e per recuperare energie, sarà sicuramente complesso da affrontare.



Non resta che attendere la palla a due di questa sera, Giovedì 21 novembre.

Alle ore 21 si gioca BCC Treviglio - Edilnol Biella, valida per il nono turno di Legadue girone Ovest.