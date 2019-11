Scuola Pallavolo Biellese: le giovanili e la partecipazione al Trofeo Bussinello

Giorni carichi di emozioni e rammarichi per Scuola Pallavolo Biellese. Sabato 16 novembre amara sconfitta per la squadra di 1° Divisione a Crescentino. Domenica un’altra sconfitta, questa volta per l’Under 18 al Pala Pajetta contro il Novara. Infine domenica sera i ragazzi dell’Under 16 hanno partecipato al Trofeo Bussinello, una delle manifestazioni più prestigiose per la pallavolo giovanile.

1° Divisione

Sabato sera a Crescentino la squadra di 1 divisione della Scuola Pallavolo Biellese (con una formazione a ranghi ridotti per concomitanze e infortuni) ha incontrato una buona squadra locale, giovane ma con alcuni elementi con più esperienza e meglio organizzati in campo. Il primo set chiuso a loro favore con il punteggio di 25 a 21 ha visto un inizio sottotono dei nostri anche se poi, c'è stata una buona reazione. Nel secondo set, c'è stata parità di gioco fino ad arrivare ad avere 3 punti di vantaggio per Biella che poi ha dovuto capitolare 25 a 23. Nulla da fare nell'ultimo set, dove i nostri ragazzi si sono demotivati e hanno sbagliato molto sopratutto in ricezione. Ancora qualche errore nella battuta per tutta la squadra. Da sottolineare, prima partita ufficiale di coach Caterina Coppa che ha messo in campo tutti i ragazzi.

Tabellini

Crescentino Volley - Spb 1a Div M 3-0 (25-21 , 25-23 , 25-7)

Formazione di partenza: Bojanic palleggio, Nicolo e Quintale centrali, Barausse opposto Bortolan e Perinetti bande, Veronese libero.

Perinetti 9 - Barausse 5 - Bortolan 5 – Bojanic, Nicolo, Quintale 1 - Medea Tuli 0

Under 18

Domenica sera alla Volley Home di via Pajetta partita alquanto difficile per la nostra U18 con la squadra 1^ in classifica e fino ad ora imbattuta. I nostri ragazzi hanno combattuto "credendoci" per i primi 2 set finiti a 18 il primo e a 23 il secondo, e proprio nel secondo set siamo stati vicini agli avversari sfiorando la vittoria! Nel terzo set alcuni errori di troppo hanno allungato le distanze lasciandoci a 16. Purtroppo Novara è una squadra forte e ben organizzata, ma i nostri sono sicuramente migliorati rispetto alla partita di andata.

Tabellini

Spb U18 Esso Maxemy -Fielmann Novara 0-3 (18-25, 23-25, 16-25)

Formazione di partenza: Rastello palleggio, Sartore e Marchiodi centrali, Roncati Ramella e Perinetti opposto e bande, Veronese libero

Rastello 3 - Perinetti 5 - Roncati 16 - Marchiodi 2 - Sartore 2 - Bortolan 1 - Ramella S. 5 – Quintale, Barausse, Bojanic, Nicolo 0

Trofeo Bussinello Under 16

Domenica 17 la formazione Under 16 di Spb ha partecipato all'edizione 2019 del Trofeo Bussinello organizzato dalla Scuola di Pallavolo Anderlini. Come ogni anno un onore per Scuola Pallavolo Biellese essere invitati a una delle manifestazioni più prestigiose per la pallavolo giovanile. "Come ogni anno abbiamo partecipato senza 'pretese' - commenta la società - e consapevoli dei nostri limiti ma sicuri che per i nostri ragazzi confrontarsi con realtà diverse, quasi 'professionistiche' possa essere stimolante e utile alla loro crescita umana e sportiva. Malgrado il risultato non abbia smentito il pronostico dobbiamo rilevare che soprattutto al mattino i nostri ragazzi si sono impegnati".

Nella prima partita contro la Scuola di Pallavolo Anderlini hanno giocato una buona pallavolo, perdendo proprio per una manciata di punti a causa di qualche ingenuità commessa. La seconda partita vedeva opposti ai campioni d'Italia del Colombo Genova, tra le cui fila era schierato addirittura un Campione del Mondo che con la Nazionale Italiana Under 17 ha conquistato l'ultimo mondiale. Il divario tecnico era evidente ma i ragazzi hanno cercato comunque di onorare i propri colori come hanno potuto.

"Le partite del pomeriggio - conclude la società -, più abbordabili ma sempre tutte difficili, non ci hanno regalato la gioia che tutti speravamo ma dobbiamo veramente fare un grosso applauso ai ragazzi di Rudy Rastello che malgrado le difficoltà hanno messo in campo cuore e carattere".