Sapere per sognare con “Wooooow! Io e il mio futuro"

“Sapere per sognare” è il nuovo appuntamento proposto per la seconda edizione di “Wooooow! Io e il mio futuro”, in programma venerdì 22 novembre alle ore 17.30 nell’Auditorium di Città Studi.

A parlare di orientamento e della scelta fondamentale per il futuro dei giovani e del territorio saranno: l’assessore regionale Elena Chiorino, il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Sistema Moda Italia, Marco Cardinalini, e il presidente di Il Filo da Tessere, Enrico Pesce, insieme a Francesco Ferraris, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Uib, Andrea Valentini, presidente Gruppo Giovani Imprenditori CNA Biella, e Nicolò Bellon, presidente BiYoung, con il contributo dei dirigenti scolastici locali Teresa Citro ed Emanuela Verzella. Modera la serata Christian Zegna.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito https://www.wooooowbiella.it/, sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento Wooooow Biella, a cui da quest’anno si aggiunge anche il profilo Instagram Wooooow Biella.

Ingresso gratuito.