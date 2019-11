Il Santuario di Oropa si appresta a vivere un evento di importanza epocale: la Quinta Centenaria Incoronazione della Madonna d’Oropa, che si svolgerà domenica 30 agosto 2020.

Venerdì 22 novembre alle 21 al Teatro Sociale Villani di Biella ci sarà la serata di apertura della V Centenaria Incoronazione, in cui verrà presentato il progetto selezionato per la corona della Madonna e del Bambino Gesù. L’evento sarà accompagnato da un concerto con le Musiche W.A. Mozart eseguite dall’Orchestra Sacro Monte di Varese e dal Coro Verdemar.

Programma del Concerto Inaugurale a ingresso libero

W.A. Mozart "Messa dell'Incoronazione" - Orchestra del Sacro Monte di Varese e Coro Verdemar

Eleonora Caminada - soprano

Mirea Marchetto Mollica - mezzosoprano

Shinichiro Kawasaki - tenore

Kwanghyun Kim - Baritono

Maestro del Coro: Martino Colonna-Preti

DIRETTORE: Giovanni Conti

Infine presentazione del progetto vincitore del Concorso nazionale per la realizzazione della corona della Madonna e il Bambino e presentazione delle opere di carità studiate nell'ambito dell'incoronazione con il bando "Seminare comunità 2.0".

Una corona per Maria e per Suo Figlio

“Regina del monte di Oropa. È così che viene invocata la Vergine di Oropa. È una Regina, con una corona in capo che fa un corpo unico con la statua lignea. Lei stessa si fa trono del Bambino Gesù che porge sul suo braccio: Lui, il Re”. (Don Paolo Boffa, Vicario Generale della Diocesi di Biella).

Incoronazione

Ma cosa significa nell’epoca contemporanea incoronare la Madonna di Oropa? Il gesto dell’Incoronazione,pur nascendo da una motivazione religiosa, assume oggi un significato più ampio: incoronare la Madonna e il Bambino è affermare che Oropa è di tutti, delle migliaia di persone che ogni anno si recano al Santuario. Un legame forte che va oltre la tradizione e che ha reso Oropa una meta per i visitatori da tutto il mondo.

Concorso di idee

Per riprendere un gesto della tradizione, iniziata nel 1620, e riallacciarlo alla contemporaneità, è stato bandito con l’Ufficio Nazionale dei Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana un concorso di idee per la progettazione e la realizzazione di due corone per la statua della Vergine Maria e del Bambino Gesù. Responsabile di questo procedimento è la Diocesi di Biella, in collaborazione con l’Ente Laicale di Culto Santuario di Oropa e con l’Ufficio CEI Beni Culturali. Gli otto artisti candidati, provenienti da Alessandria, Crotone, Firenze, Rimini e Varese hanno visitato il Santuario la primavera scorsa, per conoscerne la storia e per vivere da vicino la sua spiritualità. I progetti, pervenuti alla Diocesi di Biella nel mese di ottobre, sono stati esaminati attentamente dalla giuria che ha selezionato il bozzetto che verrà portato a esecuzione. Nel mese di maggio 2020, le corone verranno consegnate alla Diocesi e quindi recate in Santuario, dove saranno conservate in attesa dell’incoronazione del 30 agosto.

Una corona di tutti e per tutti e Seminare comunità 2.0

L’incoronazione, oltre a interessare l’intero territorio biellese in tutte le sue componenti sociali, va molto al di là di un semplice gesto. Il cammino intrapreso verso il 2020 ha coinvolto l’intera comunità in un’opera concreta di impegno sociale. Tre importanti realtà locali si sono unite per contrastare e prevenire situazioni di disagio economico che interessano categorie sempre più ampie della popolazione biellese. Diocesi di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Banca Simetica hanno dato vita al nuovo bando “Seminare comunità 2.0” e stimolare la progettazione sociale in molteplici ambiti della collettività: nel campo del volontariato, della beneficenza e della filantropia. La sfida del bando è lavorare sulla dimensione generativa che richiede un cambiamento culturale e di approccio alle persone aiutate. Nell’ottica del welfare generativo il finanziamento dei progetti diventa un vero e proprio investimento in quanto i beneficiari mettono a disposizione parte del proprio tempo e impiegano le proprie capacità per produrre valore a beneficio della comunità.

30 Agosto 2020

Il cammino di avvicinamento al 30 agosto 2020 ha segnato la direzione per compiere azioni volte al benessere della comunità, con un approccio non assistenzialista ma volto a coinvolgere attivamente le persone che si trovano “ai margini” attraverso la responsabilizzazione della persona aiutata e la ricerca comune di senso e di dignità.

“Per i biellesi (e non solo) Oropa è 'Casa': il luogo dove si attinge la forza per affrontare le difficoltà, dove si fa ritorno per essere accolti dallo sguardo materno della Madonna. Per questo la corona che doneremo saràinnanzi tutto una corona di figli: figli di una Regina che ci è Madre” spiega don Michele Berchi, rettore del Santuario di Oropa.