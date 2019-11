I deficit di movimento. Corso per caregiver

Martedì 19 Novembre nella "Casa dei Popoli e delle Culture" in via Novara 4 Biella, Romina Tallia, Fisioterapista e Direttrice di Struttura Residenziali per Anziani ha trattato l'argomento "I deficit di movimento" nell'ambito del Corso per Caregiver "Migliora la tua assistenza" organizzato da FAP ACLI, ANZITUTTO in collaborazione con Compagnia di San Paolo, col supporto della 3Bi - Biblioteca Biomedica Biellese. Si tratta del quinto e penultimo incontro del corso indirizzato a persone, famigliari e non solo, che assistono anziani non autosufficienti.

In questo quinto incontro Romina Tallia ha parlato di quelli che sono i principali problemi che un famigliare deve affrontare quando l'anziano che assiste presenta problemi legati ad un deficit di movimento, di deambulazione, è soggetto a cadute,ecc. e le strategie da affrontare utilizzando esempi pratici anche con l'aiuto di Rita, una volontaria di Anzitutto, che ha fatto da "cavia". A volte bastano pochi accorgimenti per risolvere situazioni che sembrano senza via d'uscita. Un cenno particolare agli ausili che possono alleviare o sopperire a questi deficit, con le precauzioni da adottare (a cominciare dal fatto che tutti i deambulatori devono essere spinti dalla persona che li usa).

Anche come comportarsi se c'è è rischio di caduta, compresi i rilevatori di caduta, o dopo che il famigliare è finito a terra. Il sesto ed ultimo incontro avrà luogo martedì prossimo, 26 novembre nella stessa sede, sempre alle 17,30, ed avrà per argomento gli aiuti a domicilio con relatrici Diana Cinguino di FAP ACLI e Giada Molinaroli, di Anzitutto.