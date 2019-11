Centinaia di studenti alla Giornata Nazionale della Sicurezza FOTOGALLERY

Bocca aperta, occhi puntati, rigoroso silenzio. I ragazzi delle scuole biellesi sono rimasti attratti dai mezzi, dalle spiegazioni, dalle divise delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e altri corpi volontari, questa mattina 21 novembre, nella giornata dedicata alla sicurezza. L'evento che si è tenuto in Piazza Vittorio Veneto è stata un vera e propria Expo con enti e istituzioni preposte al soccorso e alla sicurezza presenti sul nostro territorio, con stand, mezzi e materiale informativo. La manifestazione non ha deluso le aspettative degli organizzatori, degli studenti, e degli operatori estremamente qualificati che hanno dimostrato di essere preparati, ognuno per la propria competenza.

Ogni tanto qualche ragazzino innescava la sirena delle auto della polizia, dei mezzi di soccorso, tanto da rompere il quasi silenzio tombale. Insomma tanta attenzione nella seconda giornata dedicata alla sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado. Grande attenzione i ragazzi l'hanno rivolta anche alle unità cinofile. "Che bello vederli all'opera" è stato il commento di tutti, estasiati dai loro movimenti. Nelle aree espositive di Croce Rossa, Croce di Malta, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Polizia (di Stato, Volante, Scientifica e Stradale), Carabinieri e Carabinieri Forestali, Polizia Penitenziaria, Protezione Civile Comunale, Antincendi Boschivi, Coordinamento Provinciale di Protezione Civile Provinciale, Alpini, Motorizzazione Civile di Biella hanno ruotato gruppi di studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado che a turno, hanno assistito alle spiegazioni dei vari operatori attraverso una didattica fatta di filmati, immagini e tanta passione.