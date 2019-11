Sono i giovani i protagonisti di “#KidsTakeover- I Consigli comunali dei ragazzi si raccontano”, i protagonisti di questo video. Un’iniziativa del consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale che hanno aderito alla proposta dell’UNICEF in occasione dei trent’anni della convenzione ONU per i diritti dell’infanzia.